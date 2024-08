‘Vi coisas que não quero pensar’, diz triatleta sobre nadar no rio Sena

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após muita controvérsia em torno da qualidade da água do rio Sena para os Jogos Olímpicos, com sessões de treinamento canceladas e eventos adiados devido aos níveis de poluição, o triatlo finalmente começou nesta quarta-feira, 31. Mas a estrela belga Jolien Vermeylen não ficou nada satisfeita com as condições da água, apesar de ter recebido sinal verde dos figurões de Paris 2024.

Leia também: As consequências do adiamento de provas nas água do Rio Sena

“Bebi muita água, então saberemos amanhã se estou doente ou não. Não tem gosto de Coca-Cola ou Sprite, é claro. Enquanto nadava sob a ponte, senti e vi coisas nas quais não deveríamos pensar muito. O Sena está sujo há cem anos, então eles não podem dizer que a segurança dos atletas é prioridade. Isso é besteira. Se a corrida não tivesse acontecido, teria sido uma vergonha para a organização, para Paris, para a França. Era agora ou nunca, e eles também não podiam cancelar a corrida completamente. Agora eles só precisam torcer para que não haja muitos atletas doentes. Tomei probióticos, bebi meu Yakult, não consegui fazer mais”, disse Jolien ao The Sun. No final, terminou em 24º na classificação do Triatlo Feminino.