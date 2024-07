O perrengue de Rebeca Andrade e Jade em entrevista ‘gringa’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rebeca Andrade e Jade Barbosa, que conquistaram bronze para o Brasil na ginástica por equipes nesta terça-feira, 30, tiveram um momento que viralizou nas redes sociais após a competição. Ainda na Bercy Arena, em Paris, elas concederam uma entrevista para a TV europeia que divertiu os internautas. Em um trecho, Jade tenta traduzir a pergunta da repórter para as ginastas: “O quão confiante vocês estão para as finais do individual?”. O que Rebeca responde: “Eu não sei falar inglês!”. Para tentar ajudar, a veterana começa a responder, pelas colegas, que estão muito confiantes, o que gera uma interrupção rápida de Rebeca. “Não, ei, ei. Não, é que a gente confia muito no nosso trabalho, o resultado é consequência. Eu, a Flávia e a Ju vamos dar 110% para ter o melhor resultado”, disse em português para a jornalista.

Nas redes sociais, especialmente no X, os fãs se divertiram com as reações das atletas. “Rebeca querendo ser humilde e a Jade metendo um ‘confiante demais”, escreveu um. “A Jade assim: Deixa eu inventar aqui em inglês então”, brincou outro. A próxima final será a do individual geral, com Rebeca e Flávia no dia 1º de agosto. As finais por aparelho começarão no dia 3, com Rebeca e Julia como representantes brasileiras.