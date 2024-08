O dono da BlueSky, rede social alternativa à possível suspensão do Twitter

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o ministro Alexandre de Moraes decretar nesta quarta-feira, 28, que Elon Musk, CEO da X, tem 24 horas para encontrar um representante legal da plataforma do país, muitos brasileiros decidiram procurar redes sociais alternativas. A solução foi encontrada no BlueSky, mídia idealizada pelo cofundador do Twitter, Jack Dorsey. Visualmente, o BlueSky é semelhante às outras redes, permitindo que usuários sigam pessoas, curtam e compartilhem posts – a única diferença é que não é possível enviar mensagens diretas. Já a linha do tempo é conhecida como skyline. Outra possível rede apontada pelos internautas para fazer a migração seria o Threads, do Instagram.

O tema já atingiu os trending topics do X, com a possibilidade da suspensão se tornando um meme entre os brasileiros. “Nos resta tuitar no Bluesky e no chat do Instagram, não tem jeito”, comentou uma. “Chegando no Bluesky como se eu não entrasse lá só quando ameaçam derrubar o Twitter”, disse outra.