Elon Musk ironiza Alexandre de Moraes com vilões de filmes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24h para que Elon Musk, proprietário da rede social X, nomeie um novo representante legal no Brasil. Caso a exigência não seja cumprida, ele advertiu que a plataforma poderá enfrentar a suspensão de suas operações no país. A intimação ocorreu de forma inédita, via rede social, com uma publicação na conta do tribunal no X, que marcou o perfil de Musk. O bilionário reagiu à medida com série de postagens feitas na madrugada desta quinta-feira, 29. Em uma delas, ele publicou uma imagem, produzida por inteligência artificial, que compara Moraes a vilões dos filmes Star Wars e Harry Potter. O nome de Musk entrou na lista de assuntos mais pesquisados no Google Trends nesta quinta, 29, com mais de 20 mil buscas.

Na montagem, o ministro do STF aparece de toga segurando dois sabres de luz — em referência à franquia de filmes Star Wars. Ele também está com os olhos maquiados. A publicação inclui a legenda: “Gere uma imagem como se Voldemort e um Lord Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil”. Além disso, o empresário acusou o magistrado de “quebrar a lei que ele jurou cumprir” e escreveu que “as pessoas querem saber a verdade” no Brasil. No dia 17 de agosto, Musk anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil e acusou Moraes de ameaça.