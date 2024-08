A reação de Elon Musk à prisão de fundador do Telegram na França

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bilionário e dono da rede social X, Elon Musk criticou a prisão do fundador e CEO do aplicativos de mensagens criptografadas Telegram, Pavel Durov, neste sábado, 24. O também bilionário franco-russo tinha acabado de desembarcar do Azerbaijão quando foi detido no aeroporto de Le Bourget, na França. “POV: Estamos em 2030 na Europa e você está sendo executado por curtir um meme”, escreveu Musk. A detenção de Pavel está ligada a uma investigação mais ampla sobre transações ilícitas, abuso sexual infantil, fraude e recusa de comunicação de informações às autoridades. Segundo a Ofmin, uma agência francesa criada para prevenir violência e abuso contra crianças, a prisão do empresário está ligada à falha do Telegram em combater esse tipo de crime no aplicativo, incluindo a disseminação de material de abuso sexual de menores de idade.

O “Musk da Rússia”, como Durov ficou conhecido, chamou atenção quando disse em julho que é pai de mais de 100 crianças graças a doações de esperma que fez nos últimos 15 anos. Ele possui uma fortuna estimada em 9,15 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg, e uma série de passaportes e residências pelo mundo.