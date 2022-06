O discurso emocionado de William Bonner nos bastidores do Jornal Nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

William Bonner voltou de férias nesta terça-feira, 14. Ao se reunir com os editores do Jornal Nacional, ele fez um discurso bastante emocionado. Segundo fontes de VEJA, a primeira coisa foi dar uma satisfação a todos se sairá mesmo da bancada do telejornal. Ele desmentiu com veemência as especulações que têm circulado na imprensa há semanas. Em seguida, o jornalista disse que “nenhum outro cargo” lhe daria “mais satisfação do que comentar o principal telejornal do país num ano de eleição polarizada”.

Bonner ainda disse que uma das suas missões à frente do JN é “lutar pela manutenção da democracia” e, segundo relato, ele declarou: “Eu tenho muito orgulho da equipe e do trabalho que foi feito durante a pandemia. Nenhum outro cargo me daria prazer igual ao de comandar o Jornal Nacional”. Saiu todo mundo emocionado da reunião.

