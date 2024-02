O diálogo entre Paes e seu ‘concorrente’ no Carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Vem, João!”, assim foi a conversa entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) e o de Recife, João Campos (PSB). Em uma ligação de vídeo, Paes chamou o colega para assistir aos Desfiles das Campeãs, no próximo sábado. Ele brincou com o cabelo nevado de Campos, que tem se mostrando um folião empolgado, assim como Paes, no Carnaval de Recife. “O João Campos com esse cabelo nevado está colocando todos os prefeitos mais velhos no chinelo. Muito animado, talvez ela venha mesmo para o desfile das campeãs”, disse o prefeito do Rio, na noite deste domingo, 11.