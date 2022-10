O dia que Fátima Bernardes gostaria de reviver na carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 21 out 2022, 16h35 - Publicado em 21 out 2022, 19h00

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 21 out 2022, 16h35 - Publicado em 21 out 2022, 19h00

Fátima Bernardes comenta sobre a paixão pelo futebol no quadro A Copa Que Eu Vi, da TV Globo, que será exibido neste fim de semana. A apresentadora tem uma relação especial com a seleção brasileira em Copas do Mundo. Na época que apresentava o Jornal Nacional, fez uma cobertura intensa dos bastidores da concentração com os jogadores em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

“Para mim, em termos de carreira, foi muito importante essa cobertura. Não tem um lugar que eu vá que as pessoas não falem comigo sobre 2002. Se pudesse eu acordava de novo neste dia da final. Eu sempre fui uma apaixonada por futebol. Conforme os jogos foram passando, eu não estava acreditando que ia ver de novo o Brasil ser campeão”, diz. No dia da final, Fátima chegou a gravar dentro do ônibus com os atletas e a taça de campeão da Copa. “É impressionante como essas imagens estão vivas na minha memória. Parece que foi ontem essa conquista”, comenta.