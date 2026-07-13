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O detalhe que destacou Kate Middleton na final de Wimbledon

Princesa esteve no evento com o príncipe William e os filhos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 15h36 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h57
Mulher de cabelos castanhos e ondulados, sorrindo, usando um vestido verde-oliva com um broche xadrez roxo e preto, em um ambiente com pessoas desfocadas ao fundo
Kate Middleton na final de Wimbledon (Ray Tang/Anadolu/Getty Images)
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O detalhe que destacou Kate Middleton na final de Wimbledon Priorizar nos meus resultados Google

Kate Middleton voltou a chamar atenção pela elegância durante um compromisso oficial neste fim de semana. A princesa de Gales surgiu com um vestido verde-sálvia feito sob medida para acompanhar a final masculina de Wimbledon ao lado do príncipe William e dos filhos, George e Charlotte.

Mulher de cabelos castanhos, vestindo um elegante vestido verde-oliva com detalhes drapeados e um broche roxo, está de pé com as mãos cruzadas, em um evento ao ar livre com público ao fundo. Ela usa brincos e uma pulseira dourada, e sapatos de salto nude. À esquerda, uma bandeira do Reino Unido está sobre uma mesa.
Kate Middleton na final masculina de Wimbledon (Ray Tang/Anadolu/Getty Images)

Assinado pela estilista neozelandesa Emilia Wickstead, o modelo de tonalidade suave se destacou pela silhueta sofisticada e pelo detalhe que simula uma capa sobre os ombros. A produção foi complementada por sapatos de salto nude e acessórios discretos, mantendo o estilo clássico que se tornou marca registrada da princesa.

A aparição reforçou o prestígio de Kate como um dos principais nomes da realeza quando o assunto é moda e rendeu elogios. “Este é um dos meus looks favoritos da princesa de Gales” e “Elegância total” foram alguns dos comentários publicados nas redes sociais.

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