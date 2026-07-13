O detalhe que destacou Kate Middleton na final de Wimbledon

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kate Middleton voltou a chamar atenção pela elegância durante um compromisso oficial neste fim de semana. A princesa de Gales surgiu com um vestido verde-sálvia feito sob medida para acompanhar a final masculina de Wimbledon ao lado do príncipe William e dos filhos, George e Charlotte.

Assinado pela estilista neozelandesa Emilia Wickstead, o modelo de tonalidade suave se destacou pela silhueta sofisticada e pelo detalhe que simula uma capa sobre os ombros. A produção foi complementada por sapatos de salto nude e acessórios discretos, mantendo o estilo clássico que se tornou marca registrada da princesa.

A aparição reforçou o prestígio de Kate como um dos principais nomes da realeza quando o assunto é moda e rendeu elogios. “Este é um dos meus looks favoritos da princesa de Gales” e “Elegância total” foram alguns dos comentários publicados nas redes sociais.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)