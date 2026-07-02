Kate Middleton chama atenção em visita surpresa a Wimbledon

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Kate Middleton surpreendeu o público em Wimbledon, nesta quinta-feira, 2, ao surgir no torneio para conversar com fãs na fila antes de acompanhar as partidas nas quadras secundárias. Para a sua estreia na edição, a Princesa de Gales apostou em um blazer e calça azul, no modelo Stephanie, da grife Gabriela Hearst. Para arrematar o look, ela calçou sapatos de salto Ralph Lauren em marrom. Kate é fã da competição e marca presença em todos os anos.

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