O desejo que Mara Maravilha não conseguiu realizar com Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em conversa programa da coluna Gente no Youtube, em julho, Mara Maravilha falou sobre a relação com Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, ex-patrão da apresentadora no SBT. Ela foi descoberta por Silvio quando comandava em Salvador a versão local do Clube do Mickey, da TV Itapoan, então afiliada do SBT.

“Eu faço ideia do Silvio igual eu tenho informação da minha vó. É um senhor, 93 anos, e que tem o direito de viver esse momento dele. Eu não tenho contato com ele. Ainda tenho muita fé que vamos nos ver pessoalmente. Inclusive, acho até que o SBT deveria fazer um especial, já gravar, para pelo menos colocar uma vez por ano. Igual a gente tem o Roberto Carlos. Seria uma boa ter Silvio Santos. Mas eu respeito essa escolha. E o SBT eu vou ser sempre grata. Desejo o melhor para a família”.

