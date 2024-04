O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Guerra Civil, de Alex Garland, chegou aos cinemas dos Estados Unidos na sexta-feira, 12, e liderou a bilheteria do país durante todo o fim de semana, arrecadando 25,7 milhões de dólares. Além dos elogios rasgados à produção, a imprensa internacional anda chamando atenção para outra coisa…

“Podemos finalmente nos concentrar no elemento mais importante do filme: o quão gostoso Wagner Moura está nele”, escreveu o jornalista Kevin Fallon para o The Daily Beast. Nas redes sociais, a repercussão tem sido na mesma linha. De camisa sempre justíssima ao corpo, devidamente malhado, Wagner Moura interpreta Joel, um jornalista de guerra que faz parceria com a fotógrafa Lee (Kirsten Dunst) para capturar as atrocidades no país devastado pela guerra. Wagner faz um autêntico machão destemido, daqueles clássicos, com cigarro na boca, copo de uísque na mão e olhar fuzilante.

O filme acompanha os repórteres que capturam o clímax de uma guerra civil nos EUA, provocada pela polarização, extremismo e fanatismo. Além de toda a atenção desviada à “atuação” de Wagner, o longa levanta discussões como, por exemplo, se o fictício presidente despótico de Nick Offerman representa ou não Donald Trump. Apenas um detalhe a mais.