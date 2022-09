O constrangimento de Camila Queiroz na área VIP do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Camila Queiroz e Klebber Toledo chegaram juntos à área VIP do Rock in Rio neste sábado, 10, porém o caos já estava instalado devido à chuva. Era muita gente ocupando todos os espaços do ‘vipão’, área menos concorrida entre os famosos. Para acessar o ‘vipinho’ era preciso uma pulseira especial, que o casal de atores não tinha. Eles tentaram negociar com o segurança, que foi enfático. “Só permitimos o acesso com pulseira neste espaço”, afirmou o segurança.

Depois de serem barrados, Camila e Klebber procuraram outra pessoa no acesso, que liberasse a entrada, mas diante do assédio da imprensa, ela ficou sorrindo para os fotógrafos enquanto buscavam uma solução, tentando disfarçar o constrangimento. “Eu só vim dar um beijo na Carol Sampaio, já foram chamar ela, é só isso”, disse a atriz, que na verdade estava tentando entrar e estava irritadíssima. A Jojo Todynho inclusive passou na frente dela e acessar o espaço.

A assessora de Camila tentava evitar que registros fossem feitos do momento constrangedor da atriz. Veja o vídeo do casal barrado: