O conselho que Angela Merkel recebeu do Papa após embate com Trump

Mal chegada às livrarias europeias, a autobiografia de Angela Merkel, 70 anos, Liberdade: Memórias 1954-2021, um calhamaço de 700 páginas, já se tornou best-seller de Natal em trinta países. Em sua primeira obra, Merkel delineia a trajetória pessoal e política e os contatos com outros poderosos — entre eles, Donald Trump, a quem dedica um capítulo. No primeiro encontro dos dois, em 2017, em Washington, a conversa descambou para ofensas. “Estávamos falando em dois níveis diferentes — Trump, no emocional; eu, no factual”, observa. A interação a deixou tão tensa que, sem citar nomes, pediu conselho ao papa Francisco sobre como lidar com pessoas difíceis. “Ele me respondeu: ‘Curve-se, curve-se, curve-se, mas não se deixe quebrar’ ”, revela.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de dezembro de 2024, edição nº 2923

