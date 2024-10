O comentário explosivo de ator que cogita abandonar ‘Emily em Paris’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lucas Bravo, 36, disse que está pensando em deixar o elenco de Emily em Paris, série da Netflix. “Gabriel era uma parte importante de mim na primeira temporada, mas a cada ano fomos nos distanciando devido às escolhas que ele fez e ao rumo que tomaram com o personagem”, afirmou o ator ao site IndieWire. “Nunca estivemos tão afastados. No primeiro ano, havia muito de mim nele. No entanto, à medida que o transformaram em alguém alheio ao que acontece ao seu redor, sempre se vitimizando e completamente perdido, manipulando-se por todos, filmar ou ver um personagem que eu amo tanto se transformar gradualmente em algo tão distante se tornou pouco divertido”, disse ele, que pensa em não retornar ao set para a quinta temporada.

“Gostaria muito de ver Gabriel voltar a ser aquele cara divertido, charmoso, brincalhão e cheio de vida. Afinal, interpretar alguém melancólico, triste, deprimido e perdido por três temporadas não é mais divertido (…). Não posso negar que estou frustrado com o rumo que meu personagem está seguindo”, continuou ele. Nos episódios mais recentes da série, Emily precisa enfrentar a chegada de uma nova colega de trabalho, lidar com a relação entre Camille e Gabriel, além de descobrir um novo interesse amoroso, que a conduz por novos caminhos. A Netflix conta com as quatro temporadas da série no catálogo. O quinto ano ainda não tem previsão de estreia.