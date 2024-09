O brinde mais refrescante do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É impossível não caminhar pela Cidade do Rock sem avistar o leque amarelo do Ipiranga. O objeto se tornou um dos mais desejados entre o público, isso devido às altas temperaturas atingidas durante o evento. Embora este domingo, 15, esteja com um clima mais ameno, o calor ainda é motivo de preocupação entre a turma. “Ontem vim para o Rock In Rio desesperado atrás do leque, mas já tinha acabado. Hoje consegui e tá quebrando o galho”, comentou o Luciano Marques, 25. Sua irmã também não escondeu a animação. “Ajuda muito no calor, além de ser prático”, comentou Júlia Marques, 22, que espera ansiosamente para ver Evanescence brilhar nos palcos.