O bastidor hilário do beijo entre Emma Roberts e Kim Kardashian em série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A 12ª temporada de American Horror Story, que acaba de estrear no Star+, não vem arrancando grandes elogios, mas virou um daqueles tópicos de abalar as redes. Tudo em razão do caloroso beijo em cena entre Emma Roberts, de 33 anos, e Kim Kardashian, de 43, cujos bastidores vieram à tona. Sobrinha de Julia Roberts, Emma contou no programa Tonight Show que, em meio à intensidade da troca de afetos, foi difícil para as duas frear o riso no set. “Quando gritaram ‘corta’, Kim olhou para mim e caiu na gargalhada. O batom dela estava todo espalhado pelo meu rosto”, entregou a atriz. Tanto Emma como Kim, empresária estreante no mundo da ficção, tiveram de refazer a maquiagem, desta vez em versão mais duradoura, para encarar o novo take.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2024, edição nº 2888