O atrito entre Helena Rizzo e Alex Atala após comentário no ‘Masterchef’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante participação no reality Masterchef, da Band, desta terça-feira, 22, o chef Alex Atala elogiou a beleza da colega Helena Rizzo, enquanto exaltou qualidades profissionais dos outros jurados, Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira. Tal atitude, interpretada como machista, gerou uma repercussão negativa e levou o profissional a fazer um texto de retratação nas redes sociais. “Fui infeliz ao ressaltar apenas a beleza da Helena para falar da beleza da cozinha. A importância da Helena para a culinária brasileira é gigante e não está, nem de longe, ligada à sua beleza. Quis mostrar que a Helena não precisou ‘apenas’ ser uma cozinheira genial, ela teve que vencer preconceito, machismo. Um machismo tão desgraçado e que está tão impregnado que se manifestou em mim sem eu sequer perceber”.

Helena, por sua vez, fez um desabafo sobre misoginia e machismo em seu perfil. “Não dá para contar as inúmeras vezes em que enfrentei misoginia e machismo nesses ambientes de trabalho, as diversas vezes que me senti incomodada e que o ‘melhor’ que podia fazer era dar aquele sorrisinho constrangedor com o canto da boca e seguir em frente. Fomos condicionadas, na minha geração, a normalizar os assédios, a jogá-los para baixo do tapete e seguir adiante. Sempre fiz isso, sem perder o foco de quem eu era e do caminho que queria percorrer. É triste constatar que em 2023 continua tudo igual (se não pior), com a única diferença de que hoje detectamos esse tipo de situação mais facilmente”, publicou.

Siga