O ator esnobado pela TV Globo que trilha carreira de sucesso no cinema

Ignorado pela TV Globo, onde só conseguiu esporádicos e esquecíveis papéis – alguém lembra dele em Renascer? – Ricardo Teodoro, 36 anos, mostra que há vida fora das telinhas. Ao abraçar seu primeiro protagonista nos cinemas, em Baby, arrematou o prêmio de Melhor ator revelação no Festival de Cannes em maio, honraria antes só concedida a outros três brasileiros: Fernanda Montenegro, em 1986; Rodrigo Santoro, em 2004; e Sandra Coverloni, em 2008. No longa de Marcelo Caetano, que faz sua estreia brasileira no Festival do Rio, interpreta o garoto de programa Ronaldo. “Este papel mudou a minha vida”, comemora o rapaz que, após dezesseis anos de carreira entre peças no teatro e bicos na TV, volta a sonhar com mais personagens densos. “Almejo protagonismo. Só não quero o estereótipo de negro de 1,90m que briga e dá porrada”, desabafa.