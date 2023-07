O aguardado retorno de Simone Biles às competições de ginástica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ginasta americana Simone Biles, 26, confirmou o retorno às provas da ginástica artística após dois anos da Olimpíada de Tóquio. Na última semana, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos já havia antecipado a notícia de que a atleta disputará o torneio U.S. Classic em agosto. A competição é uma qualificação para o Nationals, principal do país.

“Desculpe, eu estive um pouco sumida desde o anúncio (de que ela vai voltar às competições). Estou impressionada com todas as mensagens, o apoio e o amor. Animada para voltar às competições no solo”, escreveu nesta quinta-feira, 6, nas redes sociais. Biles havia tirado um tempo para cuidar da saúde mental em 2021, quando abandou provas durante os Jogos de Tóquio. Em abril, a medalhista se casou com o jogador de futebol americano Jonathan Owens.