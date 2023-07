O acervo de 2 mil peças barrocas doado por casal a museu mineiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma verdadeira joia em uma das tantas ladeiras da charmosa Ouro Preto, cidade que é patrimônio da humanidade no interior de Minas Gerais, completou recentemente um ano de funcionamento. O Museu Boulieu reúne mais de 1.200 obras em exposição permanente, doadas pelo casal franco-brasileiro Maria Helena e Jacques Boulieu, a partir de suas viagens particulares realizadas ao longo da vida. São peças (pinturas, esculturas, tapeçarias) que retratam o barroco não apenas pelo que se conhece das produções italianas e brasileiras, sobretudo mineiras. Ha raridades, como as imagens de santos produzidas na Ásia e África. O acervo total é composto por mais de duas mil peças.

“O Museu Boulieu, com sua vasta coleção englobando diversos continentes, consegue mostrar ao visitante o barroco como um fenômeno universal. O casal Boulieu presenteou a cidade de Ouro Preto com a doação do acervo para a implantação do museu e visita o espaço periodicamente, já que mantém residência na cidade”, diz Zaqueu Astoni, à frente da instituição. A coluna esteve no local e garante: vale a visita. Cada canto do espaço é um luxo – o que não deixa de ser uma redundância em se tratando da sempre “brilhante” Ouro Preto.