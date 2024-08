No que Rebeca Andrade terá que ficar atenta após ouro olímpico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rebeca Andrade mais uma vez fez história. Na manhã desta segunda-feira, 5, conquistou o ouro na quinta e última final na ginástica e se tornou a maior vencedora do Brasil, com seis medalhas no total. Ela ultrapassou os então recordistas Torben Grael e Robert Scheidt, velejadores que levaram cinco medalhas. Outro recorde de Rebeca é que ela se tornou a primeira atleta a levar quatro medalhas em uma mesma edição de Olimpíadas, superando os três pódios de Isaquias Queiroz na canoagem da Rio 2016. Além do ouro, Rebeca já havia conquistado em Paris o bronze por equipes e duas pratas, uma no individual geral e outra no salto.

Na redes sociais, Rebeca Andrade também brilha. Somente nos últimos sete dias, ela ganhou nada mais nada menos do que 5,2 milhões de novos seguidores nas redes sociais, chegando aos atuais 8,4 milhões – 1,1 milhão foram conquistados de ontem pra hoje. Na plataforma X, a medalhista de ouro chegou a ficar por algum tempo entre os assuntos mais comentados do país, com mais de 200 mil interações. Já dados do Google Trends nesta manhã apontam um crescimento de 1000% no nome pesquisado de Rebeca Andrade, com mais de 500 mil interações.

“Não é de hoje que o desempenho de Rebeca tem chamado a atenção, e o que ela fez em Paris apenas ratifica aquilo que já se sabia do potencial dela. Isso, consequentemente, é revertido em outros benefícios que são fundamentais para essas atletas, e a conquista de dezenas de patrocinadores é uma comprovação de onde podem chegar. No entanto, precisamos pensar em algo além, pois sabemos que existe um afastamento das marcas no período pós-Olimpíadas. O planejamento cada vez mais estratégico, com profissionais voltados para esse suporte, que tanto costumamos ver no futebol, precisam estar presentes para as modalidades olímpicas, e a Rebeca pode provocar um divisor de águas neste sentido”, aborda Sofia Aldin, especialista em marketing e CMO do Grupo Esportes da Sorte, presente em Paris com parcerias comercias com o Grupo Globo e Cazé TV.

“Carreira dos atletas de alto rendimento é fundamentada no talento e sacrifício, mas o reconhecimento, no Brasil, chega somente com títulos e medalhas, e Rebeca personifica tudo isso”, opina Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas. “O aumento da exposição pode trazer uma pressão intensa para o atleta, seja por manter as expectativas de fãs e patrocinadores, seja para administrar críticas, além da perda de privacidade e até mesmo pelo fato de criar uma dependência da validação externa, como curtidas e seguidores, afetando o bem estar físico e emocional. É necessário, portanto, ter uma equipe multidisciplinar para auxiliar a atleta a manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional”, explica Flávia Magalhães, médica do esporte que trabalhou nos Jogos Olímpicos de 2016 e que atende atletas há mais de 20 anos.