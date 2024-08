O que o Louvre tem a dizer sobre a vitória de Rebeca Andrade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rebeca Andrade conquistou nesta segunda-feira, 5, a medalha de ouro no solo na Olimpíada de Paris e se tornou a maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos. Ela foi reverenciada no pódio pelas estadunidenses Simone Biles e Jordan Chiles, que se curvaram diante da brasileira, em uma imagem icônica. Quem concorda que a cena é histórica é nada mais que o perfil oficial do Museu do Louvre, maior museu de arte do mundo. No X, a página respondeu a foto compartilhada pelos Jogos Olímpicos: “Talvez devêssemos pendurar isso no Louvre”. O nome de Rebeca, aliás, somou mais de 1 milhão de pesquisas no Google Trends até o fim da tarde desta segunda, 5.

Rebeca encerrou a sua participação nesta Olimpíada com quatro medalhas: bronze por equipes, prata no individual geral, prata no salto, e ouro no solo. Essas se somam ao ouro no salto e a prata no individual geral conquistados em Tóquio.