Netos de Roberto Carlos divergem quanto à herança; entenda

Uma ala do clã de Roberto Carlos, 83 anos, anda em pé de guerra. No centro da contenda está a herança deixada por seu filho, o radialista Dudu Braga, morto em 2021, aos 52 anos. A viúva, Valeska Sostenes Braga, disputa com os enteados, Giovanna e Gianpietro, netos do rei, cada palmo do que ficou. O mais valioso bem em jogo são os direitos autorais de As Canções que Você Fez pra Mim, sucesso de 1968, que agora pertencem a Valeska (o que até fez Roberto desistir de incluí-la em recente show, para evitar faíscas). Também estão na mesa itens que somam 2,6 milhões de reais, entre imóveis e um carro. Na troca de acusações, os filhos de Dudu queixam-se de não conseguirem arcar com as despesas dos imóveis inventariados e acusam a madrasta, que vive com a caçula Laura, 8, de levar móveis de um dos apartamentos. “Utilizaram um caminhão, retiraram vários utensílios e seguiram para destino ignorado”, relatou o advogado Alexandre Dantas, que defende os primogênitos de Dudu, no processo obtido por VEJA, em trâmite na Vara da Família de Santo Amaro, em São Paulo. Por ora, o rei é só silêncio.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2024, edição nº 2893