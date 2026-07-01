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Cultura

Netflix cria IA com voz de ator para narrar reality show

Programa foi inspirado no filme 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' (1979)

Por Tatiana Moura 1 jul 2026, 16h57 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h46
Gene Wilder no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate", de Mel Stuart.
Gene Wilder no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate", de Mel Stuart. (Reprodução/Reprodução)
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A Netflix desenvolveu uma inteligência artificial com a voz Gene Wilder, ator que interpretou Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971), para o reality show Wonka’s The Golden Ticket. Wilder morreu em 2016, aos 83 anos, e “narrará” o programa em alguns momentos. A tecnologia foi desenvolvida pela ElevenLabs, empresa especializada no ramo.

O programa é inspirado no filme e os participantes são submetidos a desafios, o vencedor leva um prêmio, que ainda não foi divulgado. A viúva de Gene Wilder, Karen B. Wilder, autorizou o uso da voz. “Mais de cinco décadas depois de Gene ter dado vida a Willy Wonka, pessoas de todas as idades e origens ao redor do mundo continuam a encontrar alegria, risos e inspiração em sua atuação”, disse.  O reality show estreia no dia 23 de setembro, na plataforma de streaming.

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