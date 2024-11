Nepobabies: filhos de atores formam nova tendência em novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As novelas da TV Globo estão trazendo de volta um comportamento já visto em outras décadas, mas com menos intensidade. Chamados de “nepobabies”, os filhos de artistas famosos têm se destacado nos elencos de folhetins recentes da emissora. É o caso, por exemplo, de Garota do Momento, atual novela das 6, que tem Pedro Novaes, 28 anos, como protagonista. O intérprete de Beto é filho dos atores Letícia Spiller, 51, e Marcello Novaes, 62, e não nega que a origem o ajudou. “Uma porta se abre, eu entro”, soltou o ator à coluna GENTE. Outro que foi influenciado pelos pais a seguir a carreira na dramaturgia foi Antonio Benício, 27. Filho da atriz Alessandra Negrini, 54, e do ator Murilo Benício, 53, Antonio atuou em Amor de Mãe (2021), inclusive contracenando com o pai.

Os veteranos Adriana Esteves, 54, e Marco Ricca, 62. também têm um herdeiro em ascensão na televisão. Depois de uma participação em Pedaço de Mim, melodrama da Netflix, Felipe Ricca, 24, foi escalado para o elenco do tão aguardado remake de Vale Tudo. Na trama, viverá Mário Sérgio, que foi interpretado por Marcos Palmeira, 61, na versão original. O sucesso da década de 1980 adaptado por Manuela Dias, 47, para 2025 também contará com Pedro Waddington, 30, filho da atriz Helena Ranaldi, 58, e do diretor de TV Ricardo Waddington, 63. Ele vai interpretar Thiago Roitman, filho de Heleninha Roitman. Na primeira versão, o papel foi do ator Fábio Villa Verde, 53.

Vale destacar que a escalação de filhos de famosos não é novidade. Outros com sobrenomes conhecidos já se destacaram em produções da Globo: como Gabriela Duarte, 50, filha de Regina Duarte, 77; Palomma Duarte, 47, filha de Débora Duarte, 74, e neta de Lima Duarte, 94; e Marcelo Faria, 53,de Reginaldo Faria, 87.