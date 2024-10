Alessandra Negrini recorda antigo romance com Marcos Palmeira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alessandra Negrini contou alguns detalhes de seu relacionamento com o ator Marcos Palmeira. A atriz namorou com Marcos no final da década de 1990 e afirmou que era tratada como um “brother” por ele. “Ele trata geral como um brother. Me tratava como um brother também”, disse Alessandra durante o programa Lady Night com Tata Werneck no quadro Hector Boligráfo, onde os convidados passam por um bate-papo com um detector de mentiras. Na ocasião, Tata também afirmou que Marcos a tratava como um brother.

Intensificando um pouco a conversa, Tata perguntou a Alessandra se ficaria com ela. Para sua surpresa, atriz respondeu que sim.”Passei até mal. Que isso? Cadê a foto do Rafa? Pra eu lembrar, voltar pra minha família. Você falou isso por educação, não?”, questionou a comediante. Segundo o detector de mentiras, Alessandra falava a verdade.