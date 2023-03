Nasceu o mais novo herdeiro do Grupo Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O sumiço repentino de Fiorella Mattheis, 35 anos, das redes sociais tem motivo – e a coluna revela em primeira mão. É que a atriz já deu à luz Roberto Júnior, fruto do casamento com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do Grupo Globo. Fiorella explicou no ano passado que escondeu a gravidez da mídia por alguns meses devido a dificuldades para engravidar. Agora, fez o mesmo ao ter o bebê já em seu colo. Desde fevereiro, quando completou nove meses de gestação, ficou mais reclusa. Quer todo cuidado e proteção ao filho, bem longe dos holofotes. “Sempre sonhei ser mãe. Tenho cartinha da escola, eu na quarta série, falando querer ter filhos, um marido, cachorros. Sempre esteve no meu imaginário de como seria minha casa e constituir minha família. Tentei programar para que eu estivesse inteira nessa situação”, disse ela, ainda na gestação.

Fiorella é casada com Roberto desde 2017. O casal fez uma celebração íntima de união na Itália, em 2021. Discretos, eles evitam postar fotos em que aparecem juntos nas redes sociais. Aliás, é Roberto Neto quem está cuidando dos trâmites legais do inventário, do patrimônio e das finanças de Gloria Maria.