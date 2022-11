Narrador da Globo desabafa por ficar de fora da equipe no Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O narrador da TV Globo Gustavo Villani desabafou em entrevista no Youtube nesta segunda-feira, 14, por não ir ao Catar, país sede da Copa do Mundo, mesmo fazendo parte da equipe de transmissão da emissora Ele e parte dos narradores, com exceção de Luís Roberto e Galvão Bueno, vão cobrir o Mundial aqui mesmo do Brasil.

“Eu vivo dos meus sonhos, eu vivo dos meus projetos pessoais. Eu não vivo apenas do planejamento que a empresa tem para mim, é importante eu sonhar. Por que estou decepcionado porque eu não vou pro Catar? Porque ao não ir em 2018 era uma pretensão ir para 2022 (…). Eu não sou menino, teve pandemia no meio do caminho. A Globo vai fazer dois terços da Copa do Catar, no Brasil, eu estou incluído, não estou excluído. O Cléber Machado não vai à Copa, ficaremos aqui dividindo os melhores jogos a serem feitos do Brasil, está tudo bem. Agora, estou put* com a Globo? Não, eu entendo. Tenho discernimento, tem uma pandemia, o câmbio explodiu, é uma Copa cara”, disse ele.

O narrador vai estrear na Copa na segunda-feira, 21. Está escalado para narrar a partida entre Inglaterra e Irã, às 10h.