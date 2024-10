Narrador da Bíblia, o que pensava Cid Moreira sobre religião e fé

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao começar a narrar a Bíblia Sagrada em audiobooks, em 2001, Cid Moreira se tornou um fenômeno do gênero no país, vendeu mais de 33 milhões de exemplares, graças a sua voz marcantes. O apresentador, que faleceu nesta quinta-feira 3, disse em sua conta no Instagram, como teve a fé despertada através do “vazio”.

“Eu, como todo ser humano, precisaria retornar se tivesse a oportunidade para acertar os desenganos que cometi na vida. Não foram poucos. Magoei muita gente. Cometi erros de julgamento. Fui rápido em apontar e vagaroso em consertar. Isso sem falar no que eu deixei para lá errado mesmo e bate à minha porta de vez em quando”.

Ele ainda disse que aos 72 anos teve sua maior experiência em seu escritório, no fim de uma tarde de outubro de 2000. “Já estava me preparando para dormir. Saudável, com conforto material, desejado pela mulheres de todo canto do país. Enfim, famoso! Tudo que alguém pode desejar. E… Me sentindo completamente só e vazio. Um dor intensa tomou conta do meu corpo. Comecei a chorar e a falar em voz alta com Deus. Chorava de tremer! Queria um sentido para a vida. Sentia uma tremenda solidão. Pedi a Ele uma companheira. Pedi a Ele que, se desse tempo ainda, gostaria de fazer alguma coisa em Sua honra. Adormeci. Dia seguinte, recebi um convite para jogar tênis num campeonato master em Fortaleza, Ceará. Duas semanas depois conheci a Fátima lá. Um ano depois começou a gravação da Bíblia na íntegra. Nunca mais deixei de orar todas as noites. Tudo foi fluindo! Às vezes de maneira inacreditável aos olhos humanos”