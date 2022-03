Na Semana de Moda de Paris, Kim Kardashian clama pela paz na Ucrânia

Contratada para ser o rosto (e o corpo) da grife Balenciaga, Kim Kardashian, 41 anos, a mãe de todas as influenciadoras, optou por um traje inusitado (como é de seu feitio) para comparecer ao desfile da marca na Semana de Moda de Paris: com a ajuda de quatro assistentes, enrolou-se, do pescoço aos pés, em fita adesiva amarela com o nome da grife impresso. “Estou com medo de rasgar quando eu me sentar”, comentou (não rasgou). O desfile foi, todo ele, uma homenagem à Ucrânia, com modelos carregando pertences em sacos de lixo tal qual pessoas em fuga. A ideia partiu do estilista Demna Gvasalia, ele próprio refugiado da Geórgia quando o país foi invadido pela Rússia, em 2006. Também presente, a atriz Salma Hayek postou foto, ao lado de Kim, vestindo uma roupa com as cores da bandeira ucraniana.

Publicado em VEJA de 16 de março de 2022, edição nº 2780