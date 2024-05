‘Muvuca vip’ de Madonna: Letícia Spiller reclama de banheiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna mobilizou a cidade do Rio de Janeiro para o seu show histórico na praia de Copacabana neste sábado, 4, com fãs vindo de todos os cantos do Brasil e até de outros países para prestigiar a cantora. Alguns privilegiados tiveram acesso a área vip do evento, que recebeu não só famosos, mas também muitos anônimos, e todos circularam pelos salões juntos minutos antes da apresentação começar. O espaço tinha vista privilegiada para o palco, e junto do público, que não parava de pedir fotos estavam Sabrina Sato e o namorado, Nicolas Prattes, Alinne Moraes, Zé Loretto, Humberto Carrão, entre outros globais.

Apesar dos serviços de comida e bebida servirem bem e sem filas, os banheiros deixaram a desejar. “Esse aqui está horrível, não dá pra usar”, disse Letícia Spiller ao sair de um banheiro químico, onde Ágatha Moreira e Marcela Rica também aguardavam na fila, junto do povão ‘selecionado’.