Moda: O valor da bota de namorado de Bruna Marquezine no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois do lenço na cabeça, a bota marrom escolhida por João Guilherme para curtir o Rock in Rio também se destacou na Cidade do Rock. No entanto, desta vez não foi pelo estilo e sim pelo preço. Uma breve pesquisa em lojas online mostra que o calçado, da grife Balenciaga, do namorado de Bruna Marquezine custa cerca de R$ 14 mil. Outro detalhe é o nome dado à bota: Alaska. Forrada com pelos, é, geralmente, uma indicação para um clima bem diferente do carioca.

João Guilherme usa bota de R$ 14 mil