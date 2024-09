Alvo de deboche, lenço na cabeça é o visual do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Joao Guilherme, 22 anos, causou no último sábado, 14, chegando de lenço na cabeça no Rock In Rio. A moda não foi bem recebida por alguns, incluindo André Marques, 44, que criticou a tendência. “E esse lenço na cabeça do povo do RIR [Rock in Rio]? É moda? Caxumba?? Tendência? Vou não”, debochou o apresentador, em uma publicação nas redes sociais.

A opinião, no entanto, não afetou a turma do rock, que incorporou de vez o acessório. É o caso do influenciador Allan Lacerda, 28, que rejeita os comentários negativos e afirma que o lenço é um acessório único, unissex e inovador. “O lenço está aí para quebrar essas barreiras. O que mais me identifico com o lenço são as estampas, que sempre conversam com o look”, disse ele, à coluna GENTE.

Adepto do lenço, o ator Caio Cabral, 25, aproveitou para alfinetar Marques: “É um ideal de moda diferente de uns anos atrás e acaba batendo de frente. É um conflito de gerações. André Marques é um excelente influenciador, mas não entende de moda”. O estilo não se restringe a João, Caio ou Allan. Basta caminhar alguns minutos pelas áreas do festival para ver diversas pessoas usando o look.