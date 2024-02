Milton Cunha vira trunfo da Globo para atrair ‘inimigos’ do samba

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No Rio e em São Paulo, Milton Cunha estará firme e forte na equipe de comentaristas da transmissão dos desfiles de escolas de samba na TV Globo. A julgar pelo que se viu na primeira noite, nesta sexta-feira, 9, com as escolas do grupo especial de São Paulo, Milton é a grande cartada da emissora, ao ganhar mais espaço para falar dos enredos que tanto entende como ex-carnavalesco, brincar com passistas e soltar seus bordões que imediatamente viram memes na internet. Como ele mesmo diz, “um lu-xo”!

AMEI PODE ME CHAMR DE MILTON DO VEADO? pic.twitter.com/TPsnWrbl7v — Acervo Milton Cunha (@AcervoMilton) February 10, 2024