Michelle revela que filha com Bolsonaro sofre de síndrome; entenda

Atuando como cabos eleitorais pelas igrejas do país, a senadora Damares Alves (Republicanos) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro fazem missão pela região sudeste do país, em busca de arrematar o segundo turno das eleições, disputado em Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Em meio a falas inflamadas, Michelle se emocionou ao falar do ataque sofrido pela filha, Laura Bolsonaro, sua única filha do relacionamento com o mandatário. No discurso em evento desta quarta-feira, 19, em São Paulo, a primeira-dama revelou que a filha sofre de síndrome do pânico e que é uma questão difícil de lidar. Sem elaborar mais detalhes sobre o transtorno de Laura, Michelle também contou que a menina foi ofendida por colegas de escola.