A prova de que Michelle e Barack Obama sabem se divertir

“Eu e meu querido desejamos Feliz Ano-Novo.” A legenda acompanha a fotografia que Michelle e Barack Obama publicaram no primeiro dia de 2022, os dois abraçados e usando óculos festivos, ela de shorts e jogando beijo para os fãs. Comentários recebidos: 4,3 milhões. Michelle, à beira dos 58 anos (faz em 17 de janeiro), e Obama, 60, não são de passar os feriados escondidos — todo ano aparecem se divertindo, em um ritual que começa com o Natal no Havaí, onde o ex-presidente nasceu (trumpistas diriam: será mesmo?) e viveu até entrar na faculdade. Este ano, como sempre, estavam acompanhados das filhas Malia, 23, e Sasha, 20 — esta com um biquininho fio dental vermelho que não faria feio em Copacabana. Que venha 2022.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2022, edição nº 2771