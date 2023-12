Michelle Bolsonaro rebate acusações de fala capacitista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante evento do PL Mulher no Rio Grande do Norte, Michelle Bolsonaro afirmou que teve sorte em não ter precisado enfrentar “nenhum problema em sua vida”. “Agradeço a deus todos os dias, porque eu não precisei passar por nenhum problema, Adriana. Eu não tenho filho autista como você tem. Eu não fui abusada sexualmente”, disse em trecho que circula nas redes sociais. A declaração ocorreu no sábado, enquanto a ex-primeira-dama falava sobre a importância da luta pela diversidade na política. Adriana, a mulher a quem se dirige, é mãe de um filho autista e recém-filiada ao PL.

Após a repercussão negativa, devido a acusações de capacitismo pela correlação entre as palavras “problema” e “autismo”, Michelle se pronunciou nas redes sociais. Em um vídeo, a presidente do PL Mulher afirmou que este movimento contra ela é uma “tentativa de assassinar” sua reputação. “Trata-se de mais uma tentativa da extrema esquerda petista de assassinar a minha reputação e de tentar apagar todo o trabalho e carinho que eu tenho e sempre tive por todas as pessoas com deficiência: pelos autistas, pelos surdos, pelas pessoas com doenças raras e por todas as pessoas vulneráveis do nosso país. Não permitiremos que ciúmes, inveja ou interesses políticos escusos atrapalhem o nosso trabalho ou tentem manchar a nossa história”, afirmou.