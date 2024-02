Michael J. Fox, diagnosticado com Parkinson, emociona em premiação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O BAFTA, espécie de Oscar britânico, contou com uma presença inesperada. Michael J. Fox, 62 anos, famoso por estrelar a franquia De Volta para o Futuro, subiu ao palco para anunciar o vencedor de melhor filme. Em rara aparição pública desde que foi diagnosticado com Parkinson, o ator emocionou a plateia ao se levantar da cadeira de rodas e ficar de pé no púlpito. “Há uma razão pela qual dizem que os filmes são mágicos, eles podem mudar seu dia. Às vezes, podem mudar sua vida”, discursou, antes de premiar Oppenheimer, que levou as principais categorias da noite. Michael também estava ali representando Still: Ainda Sou Michael J. Fox, que concorreu a melhor documentário. O filme, em que narra os problemas com o álcool decorrentes da depressão pós-diagnóstico, perdeu para 20 Dias em Mariupol, mas foi ovacionado pelos presentes.

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2024, edição nº 2881