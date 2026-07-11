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Melhor da semana: Paulo Vieira devolve o humor à Globo

Estreia de ‘Pablo & Luisão’ mostra que o público da TV aberta não abandonou a comédia

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h53
'Pablo & Luisão': série de Paulo Vieira estreia na TV Globo
 (Reprodução/TV Globo)
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A estreia de Pablo & Luisão, criada por Paulo Vieira, 33, foi assistida por 23 milhões de brasileiros na última terça-feira, 7, e garantiu à TV Globo a maior audiência de estreia de uma primeira linha de shows em quatro anos. No Rio de Janeiro, a produção marcou 22,3 pontos, o melhor resultado de uma estreia em quase cinco anos. No comparativo nacional, foi a maior audiência de uma estreia em três anos.

Estrelada por Ailton Graça, Otavio Muller e Dira Paes, a série transforma as histórias quase inacreditáveis da infância de Paulo em uma comédia familiar. Luisão, pai do humorista, e Pablo, seu melhor amigo, são dois homens especialistas em inventar planos mirabolantes — geralmente para desespero de Conceição, mãe de Paulo. A primeira temporada será exibida às terças e quintas-feiras, depois Quem Ama Cuida, em catorze episódios.

O resultado também desmonta uma desculpa repetida nos últimos anos: a de que o humor teria perdido espaço na televisão por causa do “politicamente correto”. O público não deixou de gostar de comédia. Tampouco abandonou a TV aberta. O que faltou em muitas produções recentes foi algo mais básico: graça. E Pablo & Luisão encontra o riso no cotidiano.

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