A audiência de Paulo Vieira que prova espaço do humor na TV Globo: ‘Pablo & Luisão’

A estreia de Pablo & Luisão, série criada por Paulo Vieira, 33, mostrou que ainda existe espaço para o humor na TV aberta — desde que ele seja, de fato, engraçado. Exibida na TV Globo na última terça-feira, 7, a produção foi assistida por 23 milhões de brasileiros e marcou a maior audiência de estreia de uma primeira linha de show em quatro anos.

No Rio de Janeiro, o desempenho foi ainda mais expressivo: a atração registrou 22,3 pontos de audiência, recorde de estreia em quase cinco anos, desde The Voice Brasil, em 26 de outubro de 2021. No comparativo nacional, a série também teve a maior audiência de uma estreia em três anos.

O resultado ajuda a desmontar a tese recorrente de que o humor perdeu espaço por culpa do “politicamente correto”. O brasileiro continua gostando de comédia. O que costuma faltar, muitas vezes, é graça.

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