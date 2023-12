Médico do presidente Lula é assaltado à mão armada em consultório

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico do presidente Lula, foi assaltado na manhã desta terça-feira, 12, na garagem de seu consultório na região da Bela Vista, no Centro de São Paulo. O local fica próximo à unidade do Hospital Sírio-Libanês, onde o médico atende. Segundo a assessoria de Kalil, três criminosos estavam em duas motocicletas e o seguiram até o local. Ele ficou sob a mira de uma arma e teve itens levados, como a aliança de casamento, um óculos e um relógio de luxo que ganhou do sheik de Dubai.

“O cardiologista Roberto Kalil Filho foi vítima de assalto a mão armada, em São Paulo. Apesar da violência, ele não foi ferido e está bem. Ao chegar na garagem do prédio do seu consultório, no bairro da Bela Vista, o médico foi abordado por criminosos que estavam armados. Sem reagir, prontamente entregou o que queriam: um relógio de pulso. O médico fez boletim de ocorrência e está atendendo os seus pacientes normalmente”, disse a assessoria do médico ao G1.