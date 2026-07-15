Mariana Xavier emociona a mãe com conquista pessoal

Mariana Xavier, conhecida pelo trabalho como Marcelina na franquia Minha Mãe é Uma Peça, compartilhou uma conquista pessoal com os fãs. A atriz comprou um apartamento no Rio de Janeiro, com vista para a praia. A mãe da artista, Etiene Araújo se emocionou ao saber da novidade. O irmão dela, Bruno, também participou do momento especial.

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“Um domingo pra ficar na minha história. O inimaginável aconteceu: a menina sonhadora que começou a fazer teatro com 9 anos de idade no Grajaú Country Club e que nem sabia se um dia conseguiria pagar seus boletos com a carreira de atriz agora tem seu apartamento próprio com vista de cartão postal. Planejei com muito carinho essa surpresa para minha mãe e meu irmão e agora compartilho esse momento emocionante com vocês, que torcem tanto por mim e que, prestigiando meu trabalho, me ajudaram a chegar até aqui. Vale a pena exercer nosso ofício com amor. Vale a pena se reinventar para multiplicar oportunidades. Vale a pena ser paciente, persistente e fiel aos nossos princípios. A aventura da casa nova está só começando”, escreveu Mariana na legenda do vídeo.