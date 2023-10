Mariana Xavier comemora primeira protagonista gorda na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 12 out 2023, 15h52 - Publicado em 12 out 2023, 15h00

Mariana Xavier, 43 anos, ficou conhecida nacionalmente como Marcelina nos filmes Minha Mãe É Uma Peça de Paulo Gustavo. Hoje, completando 20 anos de carreira, ela sente a necessidade de realizar trabalhos sob outro prisma, que não o da comédia. “Nos últimos anos estava buscando quebrar esse estereótipo de que se é gordo é engraçado”, diz. Entre os trabalhos de que se orgulha está Medida Provisória (2020), filme dirigido por Lázaro Ramos. “Poderia ter sido feita por qualquer outra atriz, independentemente do corpo”, afirma.

Hoje ela faz a sua primeira protagonista, a Tuca, uma dona de academia de bairro, na série Tem que Suar, do MultiShow. “Eu não tinha como recusar esse projeto, porque ele era importante em outros lugares, principalmente na questão da representatividade. Quando que iriam chamar uma atriz fora do padrão estético, uma atriz gorda, para fazer uma protagonista de um programa que se passa numa academia e sem que o corpo dela seja uma piada?”, diz ela, que no projeto se sente inspirada a ocupar um lugar no qual não se via antes – o de uma mulher gorda que se sente bem com seu corpo. “Hoje me sinto muito mais segura e confortável para estar com o meu corpo mais à mostra”.

Além da série, a atriz viaja pelo Brasil com a peça Antes do Ano que Vem, monólogo dirigido por Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos, no qual interpreta diversos personagens e emociona o público pelo humor. “O espetáculo é uma montanha-russa de emoções e o Paulo [Gustavo] fazia isso divinamente. Eu ria e me emocionava como se fosse a primeira vez. É uma pessoa que faz muita falta no nosso cenário artístico”, recorda.

