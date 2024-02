Maria João Bastos explica inspiração em Angelina Jolie

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz portuguesa Maria João Bastos chegou no Baile do Copacabana Palace com um longo verde, produzido pela sua stylist, Carla Garan, e conversou com a coluna a respeito da inspiração para este carnaval. “Mesmo filmando na europa, eu fiz questão de estar no Brasil neste carnaval, eu não abro mão. Estou aqui todo ano, adoro essa anergia, representa tudo que é o Rio e os cariocas. Eu sou portelense e amo assistir os desfiles. Não consigo viver sem. Pro meu vestido hoje, a inspiração foi a Angelina Jolie em Malévola. A Carla desenhou para mim, nos conhecemos há mais de 20 anos, então eu nem me preocupo, eu sei que vai ficar perfeito”, conta a artista, que carregava um B de Bastos na orelha. Ela estava em Portugal gravando a segunda temporada da série A espiã, sobre o palco de espionagem em Portugal na Segunda Guerra Mundial.