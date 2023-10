Marco Luque comenta se ‘CQC’ foi o responsável pela eleição de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao entrevistar o ator e comediante Marco Luque no programa Provoca, na TV Cultura, Marcelo Tas fez um comentário que cerca até hoje os ex-repórteres do extinto CQC – programa que misturava humor e política, que foi ao ar de 2008 a 2015 na Band. Tas quis saber se Luque concorda com as críticas de que o CQC foi o responsável pela eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018. “Não foi o CQC, foi metade do Brasil que elegeu o Bolsonaro. A gente mostrou ele, como mostramos todos os políticos”, comentou Luque. Tas entao completou: “O baixo clero não existia, todo mundo falava, mas ninguém via”. E por fim, Luque finalizou: “Mas o ódio não é saudável, o que foi gerado depois”. Marco Luque e Marcelo Tas foram colegas de bancada na produção.





