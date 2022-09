Marcelo Serrado critica rótulo de ‘bolsominion arrependido’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de ter divulgado encontro com Lula e Janja há algumas semanas em suas redes sociais, o ator Marcelo Serrado reforçou que nunca votou em Jair Bolsonaro. Ele, que sempre apoiou Marina Silva, disse que na última eleição votou em Fernando Haddad. “Eu participei da manifestação pró-Moro, contra a corrupção, e não se falava o nome de Bolsonaro ainda”, disse o ator. O que ele reforça, mais uma vez, é que não é um “bolsominion arrependido”. Ele não votou em Bolsonaro, ao contrário do que dizem nas redes sociais, resgatando fotos antigas dele em manifestações com a camisa do Brasil e foto de Sergio Moro.

Serrado comentou que o ideal era que candidatos como Ciro Gomes e Simone Tebet abrissem mão de suas candidaturas para que Lula tivesse mais chances no primeiro turno, mas está convicto que o ex-presidente será eleito no segundo turno. Ao posar para fotos, ele fez questão de fazer o símbolo do “L” do candidato petista, reforçando seu posicionamento político. O ator contou também que no encontro que teve com Lula,o ex-presidente prometeu resgatar a cultura no país e reativar o Ministério da Cultura. “É um absurdo o que o Bolsonaro está fazendo com a cultura, nunca fomos tão maltratados. Não existe isso de artista enriquecer com a lei Rouanet”.