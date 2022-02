Lula piadista volta ao Twitter

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Líder nas pesquisas para as eleições presidenciais, Lula mostrou bom humor em suas redes mais uma vez. Em seu Twitter, ele desejou boa sorte ao homem que em entrevista ao vivo para o Jornal da Band disse que financiaria sua campanha caso ganhasse o prêmio de 37 milhões na Mega Sena. “Olha, eu ia fazer uma coisa muito importante para o Brasil. Ia ajudar e financiar a campanha do Lula e de todas as candidaturas de esquerda para ajudar a varrer essa direita horrível que está no poder”, respondeu ele à repórter, deixando-a desconfortável. Veja:

A repórter da Band foi perguntar pro cara o que ele faria com o dinheiro, caso ganhasse os 37mi da mega-sena, e ele respondeu que financiaria a campanha do Lula Kkkkkkk pic.twitter.com/DzHmFyyw3O — vanessa (@vnssalin) February 21, 2022

“Boa sorte, companheiro”, respondeu o ex-presidente por meio de sua conta oficial no Twitter.

A provocação de Lula