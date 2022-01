Luana Piovani e Scooby: prima já foi acionada para ajudar com as crianças

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao saber que o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, iria embarcar em um reality show, Luana Piovani, 45 anos, surgiu nas redes cutucando. “Quem vai ficar com as crianças enquanto o papai passa até três meses trabalhando fora?”, provocou. Aí veio a resposta: a madrasta. Como eles têm a guarda compartilhada de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 5, coube à modelo Cintia Dicker se encarregar do mês sob a responsabilidade de Scooby. Mas Cintia lembra que, apesar de estar “amando” a missão, anda cheia de compromissos e por isso já acionou uma prima dele. “Também viajo a trabalho”, avisa. Luana, que vive no sistema de morde e assopra com o surfista, fala que vez ou outra ele comete “pequenos vacilos”, como o de devolver à mãe a prole infestada de piolhos. “Mas não é tão irresponsável assim, não”, contemporiza ela. Vamos aguardar o próximo vacilo.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2022, edição nº 2773