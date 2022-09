O motivo que fez Liniker chorar ao vivo em show no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Liniker foi a primeira atração a se apresentar no Palco Sunset neste domingo, 11, último dia de Rock in Rio, marcado pela chuva e ventos fortes desde cedo. Pouco antes de convidar a amiga e cantora Luedji Luna para subir ao palco, Liniker aproveitou o momento para agradecer seus fãs e passar uma mensagem importante. A cantora, então, não conteve as lágrimas. “Muito obrigada por estarem aqui hoje, logo no primeiro horário. Tanta gente aqui para ver meu trabalho. Esse dia é muito importante para mim, estou muito emocionada e realizada de poder fazer meu trabalho com dignidade e entregar excelência para vocês. É o que dizem que pessoas pretas, travestis pretas, mulheres negras não podem fazer. E a gente pode. Hoje é sobre ser excelente. Aproveitem”, disse.